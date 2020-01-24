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Компания из Катара стала победителем конкурса на концессию в порту Ольвия

Киев • УНН

 • 22462 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня объявлен победитель конкурса на концессию в порту Ольвия - им стала катарская компания "QTerminals". Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Компания из Катара стала победителем конкурса на концессию в порту Ольвия

"Сегодня объявлен победитель конкурса на концессию в порту Ольвия. Это означает, что победителем объявлена компания "QTerminals". Это катарская компания, ведущий портовый оператор Катара. Это значит, что наши партнеры по сути из Катара зайдут в портовую индустрию Украины с инвестициями. Это рабочие места, развитие порта ", - сказал Гончарук

По его словам, в течение следующих нескольких месяцев будут продолжаться бюрократические процедуры с подготовкой и подписанием соглашения.  В своем Telegram-канале Гончарук добавил, что порт Ольвия в Николаеве получит 3,4 млрд гривен инвестиций из Катара.

"Что получит украинский бюджет? Ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн, инвестиционные обязательства - 3,4 млрд гривен (за 5 лет), средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области - 80 млн грн", - добавил он.

Напомним, ранее Херсонский морпорт передали в концессию.

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