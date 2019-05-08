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Пограничники не исключили попытки попасть в Украину "Ночных волков"

Пограничники не исключили попытки попасть в Украину "Ночных волков"

Киев  •  УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Госпогранслужба не исключает попытки попасть в Украину отдельных представителей российского байкерского клуба "Ночные волки" и других радикальных байкерских клубов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое заявление в Госпогранслужбе сделали, указав, что усиливают меры безопасности на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая.

Указано, что такие мероприятия проводятся с целью в том числе недопущения въезда в Украину лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране.

"В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки", - отметили пограничники.

При этом в ведомстве добавили, что никакие организованные группы байкеров или даже одиночные мотоциклисты-провокаторы государственную границу за период пасхальных и майских праздников не пересекали ни на въезд, ни на выезд.

"Однако не исключаются попытки со стороны отдельных представителей упомянутых и других радикальных байкерских клубов попасть на территорию Украины в одиночку или небольшими группами под видом мототуристов и реализовать провокационные действия, что, в свою очередь, может привести к возникновению конфликтных ситуаций между представителями данной организации и патриотически настроенными жителями украинского пограничья, и что может быть использовано российскими СМИ для создания соответствующей информационной "картинки", - отметили пограничники.

Поэтому, как указали в Госпогранслужбе, "в случае прибытия в пункты пропуска иностранцев (прежде всего, передвигающихся мототранспортом), которые агрессивно настроены по отношению к государству Украина, будут выражать недовольство украинской властью, ехать с флагами РФ, пророссийской символикой, георгиевскими лентами, материалами агитационного характера, будет приниматься решение о непропуске таких лиц (групп) в Украину, при наличии правовых оснований будет запрещен этим лицам (группам) въезд в Украину в установленном законодательством порядке".

Напомним, члены российского байкерского клуба "Ночные волки", которые с мотопробегом направляются в Берлин, прибыли в Прагу.

Как сообщал УНН, в полиции рассказали, как будут обеспечивать порядок 8 и 9 мая.

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