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В Прагу прибули члени російського байкерського клубу "Нічні вовки"

В Прагу прибули члени російського байкерського клубу "Нічні вовки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Вчора в понеділок, 6 травня, в чеську столицю Прагу з мотопробігом прибули члени російського байкерського клубу "Нічні вовки". Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Прага.

"За повідомленням інформагентства ЧТК, мотоциклісти попрямували на празьке Ольшанське кладовище, щоб вшанувати пам'ять радянських воїнів, полеглих під час Другої світової війни. У церемонії взяв участь депутат від партії соціал-демократів Ярослав Фолдина і колишній депутат від компартії Марта Семелова", - пише видання.

"Нічних вовків" зустріли демонстранти біля воріт кладовища. Вони тримали в руках прапори ЄС, США і НАТО. Протестуючі розгорнули над стіною кладовища транспарант з нагадуванням про союз Сталіна з Гітлером на початку Другої світової війни і пакт Молотова-Ріббентропа.

Групи опонентів відділяла одна від одної поліція.

Нагадаємо, Міністерство економіки Словаччини оштрафувало на 33 тисячі євро керівника європейської штаб-квартири російського міжнародного байкерського клубу "Нічні вовки" і лідера його словацького філії Йозефа Гамбалека за недотримання діючих норм щодо розміщення на приватній території списаної важкої бойової техніки.

Як повідомляв УНН, російське об'єднання байкерів "Нічні вовки" поруч зі спеціальними підрозділами російської армії взяли участь у військових операціях в Криму.

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