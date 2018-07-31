У Словаччині байкерів "Нічні вовки" назвали причетними до анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Російське об’єднання байкерів “Нічні вовки” поруч зі спеціальними підрозділами російської армії взяло участь у військових операціях в Криму. Про це сказав президент Словацької Республіки Андрей Кіска у своєму виступі 31 липня, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Нічні вовки” є інструментом режиму, який займається відторгненням територій сусідньої країни — анексії частини України, що суперечить міжнародному праву“, — наголосив словацький президент.
Кіска також наголосив, що Словаччина не визнала і не визнає анексію Криму.
На його думку, “діяльність байкерської банди є очевидним ризиком для безпеки країни. Заснування так званого „європейського представництва“ „Нічних вовків“ у Словаччині водночас є насмішкою над офіційною позицією Словацької республіки щодо анексії Криму і російської політики”.
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Президент Словаччини закликав уряд країни сформувати необхідні умови для “дієвого втручання проти діяльності сумнівних об’єднань”, які ширяться в країні.
“Гадаю, що чекати, коли об’єднання, яке служить чужій країні, розпочне на терені Словацької республіки порушувати закон, є убогою стратегією безпеки”, — наголосив Кіска.
Раніше словацькі ЗМІ повідомили, що прокремлівські байкери “Нічні вовки” створили в Словаччині “табір” у військовому стилі — у селі Долна Крупа (Dolná Krupá) поблизу міста Трнава, що на заході країни.