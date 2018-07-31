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В Словакии байкеров "Ночные волки" назвали причастными к аннексии Крыма

В Словакии байкеров "Ночные волки" назвали причастными к аннексии Крыма

Киев  •  УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Российское объединение байкеров "Ночные волки" рядом со специальными подразделениями российской армии приняли участие в военных операциях в Крыму. Об этом сказал президент Словацкой Республики Андрей Киска в своем выступлении 31 июля, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Ночные волки" являются инструментом режима, который занимается отторжением территорий соседней страны - аннексии части Украины, что противоречит международному праву", - отметил словацкий президент.

Киска также отметил, что Словакия не признала и не признает аннексию Крыма.

По его мнению, "деятельность байкерской банды является очевидным риском для безопасности страны. Основания так называемого "европейского представительства" "Ночных волков" в Словакии одновременно является насмешкой над официальной позицией Словацкой республики по аннексии Крыма и российской политики".

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Президент Словакии призвал правительство страны сформировать необходимые условия для "эффективного вмешательства против деятельности сомнительных объединений", которые распространяются в стране.

"Думаю, что ждать, когда объединение, которое служит чужой стране, начнет на территории Словацкой республики нарушать закон, является убогой стратегией безопасности", - подчеркнул Киска.

Ранее словацкие СМИ сообщили, что прокремлевские байкеры "Ночные волки" создали в Словакии "лагерь" в военном стиле - в селе Долна Крупа (Dolná Krupá) вблизи города Трнава, что на западе страны.

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