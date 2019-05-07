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В Прагу прибыли члены российского байкерского клуба “Ночные волки”

В Прагу прибыли члены российского байкерского клуба “Ночные волки”

Киев  •  УНН

 • 9108 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Вчера в понедельник, 6 мая, в чешскую столицу Прагу с мотопробегом прибыли члены российского байкерского клуба “Ночные волки”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Прага.

“По сообщению информагентства ЧТК, мотоциклисты направились на пражское Ольшанское кладбище, чтобы почтить память советских воинов, павших во время Второй мировой войны. В церемонии принял участие депутат от партии социал-демократов Ярослав Фолдына и бывший депутат от компартии Марта Семелова”, — пишет издание.

“Ночных волков” встретили демонстранты у ворот кладбища. Они держали в руках флаги ЕС, США и НАТО. Протестующие развернули над стеной кладбища транспарант с напоминанием о союзе Сталина с Гитлером в начале Второй мировой войны и пакте Молотова-Риббентропа.

Группы оппонентов отделяла друг от друга полиция.

Напомним, Министерство экономики Словакии оштрафовало на 33 тысячи евро руководителя европейской штаб-квартиры российского международного байкерского клуба “Ночные волки” и лидера его словацкого филиала Йозефа Гамбалека за несоблюдение действующих норм по размещению на частной территории списанной тяжелой боевой техники.

Как сообщал УНН, российское объединение байкеров “Ночные волки” рядом со специальными подразделениями российской армии приняли участие в военных операциях в Крыму.

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