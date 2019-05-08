Прикордонники не виключили спроби потрапити в Україну "Нічних вовків"

Таку заяву у Держприкордонслужбі зробили, вказавши, що посилюють заходи безпеки на кордоні напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначається 9 травня.

Вказано, що такі заходи проводяться з метою у тому числі недопущення в’їзду в Україну осіб із сепаратистськими та екстремістськими настроями, які можуть дестабілізувати ситуацію у країні.

"Зокрема, це стосується і осіб на мотоциклах, які належать до байкерського руху "Ночные волки", - відзначили прикордонники.

При цьому у відомстві додали, що жодних організованих груп байкерів чи навіть одиночних мотоциклістів-провокаторів державний кордон за період пасхальних та травневих свят не перетинали ні на в'їзд, ні на виїзд.

"Однак не виключаються спроби з боку окремих представників згаданих та інших радикальних байкерських клубів потрапити на територію України поодинці або невеликими групами під виглядом мототуристів та реалізувати провокаційні дії, що, у свою чергу, може призвести до виникнення конфліктних ситуацій між представниками згаданої організації та патріотично налаштованими жителями українського прикордоння, та що може бути використано російськими ЗМІ для створення відповідної інформаційної "картинки", - зауважили прикордонники.

Тому, як вказали у Держприкордонслужбі, "у разі прибуття в пункти пропуску іноземців (насамперед, що пересуваються мототранспортом), які агресивно налаштовані щодо держави Україна, будуть висловлювати незадоволення українською владою, прямувати з прапорами РФ, проросійською символікою, георгіївськими стрічками, матеріалами агітаційного характеру, буде прийматись рішення щодо непропуску таких осіб (груп) в Україну, за наявності правових підстав буде заборонено цим особам (групам) в’їзд в Україну у визначеному законодавством порядку".

Нагадаємо, члени російського байкерського клубу "Нічні вовки", які з мотопробігом прямують до Берліна, прибули у Прагу.

Як повідомляв УНН, у поліції розповіли, як забезпечуватимуть порядок 8 та 9 травня.