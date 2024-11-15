"Приказов на это не было": Ляшко утверждает, что медиков не переводят на должности штурмовиков
Киев • УНН
Министр здравоохранения отрицает факты перевода медиков в штурмовые бригады и призывает сообщать о таких случаях. Командование не издавало приказов о перепрофилировании медиков в пехоту.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что военнослужащих, которые проходят службу на должностях медиков, не переводят в штурмовые бригады, а если действительно такие случаи существуют, то необходимо информировать командование Медицинских сил, чтобы они должным образом реагировали. По его словам, приказов командующих ни Сухопутных войск, ни Медицинских сил на это не было. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Я, как член правительства, имею общение с министром обороны и на прошлой неделе в комитете здоровья нации рассматривался вопрос именно по законопроектам по МСЭК, о ментальном здоровье и был один из вопросов о том, что происходит, подтверждаются ли факты, когда медиков перепрофилируют в Сухопутные войска и отправляют в штурмовые бригады. Представители командования Медицинских сил, которые были на комитете, заявили, что таких случаев нет, а если где-то они обнаруживаются, то надо информировать командование медицинских сил, чтобы они должным образом реагировали. Приказов командующих ни Сухопутных войск, ни Медицинских сил на это не было
Дополнение
Ряд народных депутатов сообщали, что медиков переводят в пехоту. В частности, нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что получает многочисленные обращения о том, что профессиональных медиков переводят из военных госпиталей на боевые должности в пехоте.
Напомним
Министр обороны Рустем Умеров заявил о необходимости продолжения мобилизации в 2025 году для удержания обороны. По данным СНБО, планируется призвать более 160 тысяч человек.