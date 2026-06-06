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Прием заявок на «Тысячевесну» завершен, зарегистрирована 1151 заявка — Зеленский

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

На инициативу «Тысячевесна» подали 1151 заявку на 10,8 миллиарда гривен. Результаты первого этапа отбора станут известны уже 12 июня.

Прием заявок на «Тысячевесну» завершен, зарегистрирована 1151 заявка — Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Прием заявок на участие в национальной инициативе "Тысячевесна" завершился. Комиссия приняла к рассмотрению 1151 заявку в семи направлениях на сумму 10.8 миллиарда гривен. Рассмотрение заявок продолжается. Окончательный результат будет представлен 12 июня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского и пресс-службу Министерства культуры.

Детали

В этом году мы запускаем первую полноформатную программу поддержки украинской культуры "Тысячевесна". Миллиарды гривен ежегодно гарантированно будут направляться на создание культурного продукта. Программа охватывает семь направлений, от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей. Уже имеем 1151 заявку. Рассмотрение заявок продолжается, так что будет больше. Окончательный результат представим 12 июня

- сообщил Зеленский.

Он добавил, что заявки подали проекты со всех уголков страны, и около 17% из них дебютные.

Этот год стартовый. Дальше ежегодно поддержка украинской культуры будет только расти. Спасибо за такое активное участие в программе уже на старте. Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта – это важная часть нашей силы. Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы украинский голос звучал еще сильнее через творчество

- добавил Зеленский.

Как рассказали в Минкульте, направления-лидеры по количеству поданных заявок на данный момент:

  • аудиовизуальные шоу и ролики для соцсетей - 270 заявок;
    • игровые фильмы и сериалы – 238 заявок;
      • неигровые (документальные) фильмы и сериалы – 180 заявок.

        Также в министерстве напомнили, что до 12 июня продлится технический отбор - конкурсные комиссии Министерства культуры, Госкино и Госискусств будут проверять документы всех поданных кандидатов на корректность оформления. После этого проекты, соответствующие требованиям, перейдут ко второму этапу конкурса - экспертному оцениванию.

        Списки участников, прошедших технический отбор и которые примут участие во втором этапе инициативы, будут опубликованы на сайтах "Тысячевесны", Минкульта, Госкино и Госискусств. Экспертное оценивание стартует 17 июня и продлится до 28 июля. Именно на этом этапе состоится комплексная профессиональная оценка поданных проектов.

        Распределение заявок между экспертами в каждом направлении проведут в формате открытой трансляции. Каждый проект будут оценивать пять независимых экспертов по десяти критериям, среди которых:

        • соответствие поданного проекта тематике и конкурсу;
          • соответствие сметы творческому замыслу;
            • профессионализм команды;
              • потенциал привлечения аудитории;
                • художественная и содержательная ценность;
                  • оригинальность идеи;
                    • общественная значимость и потенциальное влияние;
                      • инклюзивность, безбарьерность и разнообразие;
                        • реалистичность реализации;
                          • опыт команды в воплощении подобных проектов.

                            По результатам оценивания будет сформирован перечень участников, которые продолжат участие в следующем этапе конкурса - питчинге. Финальные питчинги пройдут с 12 по 16 августа. Участники презентуют проекты экспертам и конкурсным комиссиям, которые определят победителей программы. Проекты, которые успешно пройдут все этапы отбора, смогут получить государственное финансирование и реализовать культурные инициативы

                            - добавили в Минкульте.

                            Напомним

                            Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - Министр культуры Украины Татьяна Бережная презентовала государственную программу поддержки культурного продукта "Тысячевесна". Это произошло во время встречи с представителями киноиндустрии.

                            Павел Башинский

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