Прием заявок на «Тысячевесну» завершен, зарегистрирована 1151 заявка — Зеленский
Киев • УНН
На инициативу «Тысячевесна» подали 1151 заявку на 10,8 миллиарда гривен. Результаты первого этапа отбора станут известны уже 12 июня.
Прием заявок на участие в национальной инициативе "Тысячевесна" завершился. Комиссия приняла к рассмотрению 1151 заявку в семи направлениях на сумму 10.8 миллиарда гривен. Рассмотрение заявок продолжается. Окончательный результат будет представлен 12 июня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского и пресс-службу Министерства культуры.
Детали
В этом году мы запускаем первую полноформатную программу поддержки украинской культуры "Тысячевесна". Миллиарды гривен ежегодно гарантированно будут направляться на создание культурного продукта. Программа охватывает семь направлений, от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей. Уже имеем 1151 заявку. Рассмотрение заявок продолжается, так что будет больше. Окончательный результат представим 12 июня
Он добавил, что заявки подали проекты со всех уголков страны, и около 17% из них дебютные.
Этот год стартовый. Дальше ежегодно поддержка украинской культуры будет только расти. Спасибо за такое активное участие в программе уже на старте. Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта – это важная часть нашей силы. Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы украинский голос звучал еще сильнее через творчество
Как рассказали в Минкульте, направления-лидеры по количеству поданных заявок на данный момент:
- аудиовизуальные шоу и ролики для соцсетей - 270
заявок;
- игровые фильмы и сериалы – 238 заявок;
- неигровые (документальные) фильмы и сериалы – 180
заявок.
Также в министерстве напомнили, что до 12 июня продлится технический отбор - конкурсные комиссии Министерства культуры, Госкино и Госискусств будут проверять документы всех поданных кандидатов на корректность оформления. После этого проекты, соответствующие требованиям, перейдут ко второму этапу конкурса - экспертному оцениванию.
Списки участников, прошедших технический отбор и которые примут участие во втором этапе инициативы, будут опубликованы на сайтах "Тысячевесны", Минкульта, Госкино и Госискусств. Экспертное оценивание стартует 17 июня и продлится до 28 июля. Именно на этом этапе состоится комплексная профессиональная оценка поданных проектов.
Распределение заявок между экспертами в каждом направлении проведут в формате открытой трансляции. Каждый проект будут оценивать пять независимых экспертов по десяти критериям, среди которых:
- соответствие поданного проекта тематике и конкурсу;
- соответствие сметы творческому замыслу;
- профессионализм команды;
- потенциал привлечения аудитории;
- художественная и содержательная ценность;
- оригинальность идеи;
- общественная значимость и потенциальное влияние;
- инклюзивность, безбарьерность и разнообразие;
- реалистичность реализации;
- опыт команды в воплощении подобных проектов.
По результатам оценивания будет сформирован перечень участников, которые продолжат участие в следующем этапе конкурса - питчинге. Финальные питчинги пройдут с 12 по 16 августа. Участники презентуют проекты экспертам и конкурсным комиссиям, которые определят победителей программы. Проекты, которые успешно пройдут все этапы отбора, смогут получить государственное финансирование и реализовать культурные инициативы
Напомним
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - Министр культуры Украины Татьяна Бережная презентовала государственную программу поддержки культурного продукта "Тысячевесна". Это произошло во время встречи с представителями киноиндустрии.