Причастны к производству иранских беспилотников: США ввели санкции против компаний с Ближнего Востока и Восточной Азии

Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против 10 компаний и четырех человек за участие в производстве иранских беспилотников, которыми рф атакует Украину. Об этом со ссылкой на заявление министерства финансов США, передает УНН.

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В перечне ограничений оказались люди и организации из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, которые поддерживают производство иранских дронов.

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Сеть, которую возглавлял Хоссейн Хатефи Ардакани из Ирана, способствовала закупке компонентов иностранного происхождения на сотни тысяч долларов для Корпуса стражей исламской революции и их программы БпЛА. В перечень санкций также добавили его сообщников.

В ведомстве отмечают, что Ардакани координирует иностранные оборонные закупки через подставные компании в Малайзии, Гонконге и других странах.

Незаконное производство Ираном и передача смертоносных БПЛА его террористическим прокси на Ближнем Востоке, а также России способствует обострению напряженности, продолжению конфликтов и подрывает стабильность - заявил заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он добавил, что США в тесной координации с союзниками и партнерами будут продолжать использовать весь спектр своих инструментов и полномочий для ликвидации незаконных сетей закупок, а также привлечения к ответственности физических и юридических лиц, которые их поддерживают.

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Активы подсанкционных людей и компаний в США заблокируют, а организации, которые будут работать с ними, также могут оказаться в списке ограничений.

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер в заявлении отметил, что обновление санкционного списка связано с производством Ираном БПЛА, которые Россия применяет в Украине.

США будут использовать все доступные средства, чтобы выявить и нарушить разработку и производство Ираном БПЛА, что дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и может служить затягиванию войны в Украине - подчеркнул Миллер.

Напомним,

Совет ЕС ввел новые санкции против шести физлиц и пяти организаций, причастных к разработке и производству Ираном беспилотников, которые используются в войне России против Украины.

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