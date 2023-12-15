Bloomberg: Британия до сих пор не наказала никого, кто нарушил санкции против рф

Несмотря на то, что в Британии зафиксировали всплеск подозрений в нарушениях санкций против России, Лондон до сих пор не наказал ни одного нарушителя. Об этом со ссылкой на Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что британское Управление по имплементации финансовых санкций пока вынесло только одно предупреждение платежной компании Wise Plc за то, что она позволила снять 250 фунтов (почти 300 евро) лицу, находящемуся под санкциями против РФ.

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В частности, в ежегодном отчете британский санкционный офис сообщил о 473 вероятных нарушениях, которые были зафиксированы до апреля.

По словам юриста фирмы Macfarlanes, специализирующегося на санкциях и уголовных преступлениях, Фрэнсиса Бонда, "большинство санкций должно применяться, но пока этого не происходит".

В то же время глава британского санкционного офиса Джайлз Томсон заявил, что его ведомство переходит "к проактивной модели применения санкций".

Дополнение

В Британии подход к борьбе с санкциями распределили так, что Национальное агентство по борьбе с преступностью занимается борьбой с уклонением от уплаты налогов и тщательной проверкой состоятельных россиян в Лондоне, тогда как Управление по имплементации финансовых санкций в целом реагирует на сообщения о нарушениях.

Напомним

Правительство Великобритании создало новое агентство OTSI для обеспечения соблюдения санкций против России, которое должно заработать со следующего года, чтобы предотвращать уклонение от них и предоставлять консультации по вопросам соблюдения санкций.

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