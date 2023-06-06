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США ввели санкции против китайских фирм, которые помогают иранской ракетной программе

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. США наложили санкции на «закупочную сеть» из семи человек и шести организаций, которая помогала иранской военной и ракетной программе разработки, информирует УНН.

США ввели санкции против китайских фирм, которые помогают иранской ракетной программе

Детали

Сеть охватывает Китай, Иран и Гонконг и работает, чтобы помочь Тегерану в его усилиях по покупке чувствительных технологий и критических компонентов от имени «ключевых игроков» в ракетном секторе Ирана, говорится в заявлении министерства финансов США.

"Сегодняшние действия подтверждают нашу приверженность реагированию на действия, которые подрывают региональную стабильность и угрожают безопасности наших ключевых партнеров и союзников", - сказал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконные транснациональные сети закупок, которые тайно поддерживают иранское производство баллистических ракет и другие военные программы", - добавил он.

По данным агентства, под санкции попала компания Zhejiang Qingj i Ind. Co., Ltd, которая продала центрифуги и сопутствующее оборудование на сотни тысяч долларов иранской компании Parchin Chemicals Industries (PCI).

PCI, дочерняя компания Министерства обороны Ирана и Организации оборонной промышленности материально-технического обеспечения вооруженных сил, является основным бенефициаром сети. Также под санкции попал PB Sadr, главный посредник PCI по компонентам топлива для баллистических ракет.

Ли Земин, сотрудник Zhejiang Qingji, внесен в черный список за личное ведение переговоров и осуществление продаж центрифуг.

Министерство финансов США также наложило санкции на военного атташе Ирана в Пекине Давуда Дамгани, заявив, что он координировал закупку китайских товаров для оборонной промышленности Ирана.

Гонконгская компания Lingoe Process Engineering Limited назначена подставной компанией Zhejiang Qingji, которая используется для облегчения операций с центрифугами и предоставления доступа к банковской системе США Zhejiang Qingji.

Две другие компании - одна в Гонконге и одна на материковом Китае - также попали под санкции за работу по поставке в Иран цветных металлов двойного назначения на десятки миллионов долларов.

Добавим

Вашингтон обеспокоен тем, что Иран планирует разработать ядерное оружие, которое может быть загружено на баллистические ракеты. Санкции были введены в тот же день, когда Иран представил свою первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету.

Дополнение

Китай является экономическим спасательным кругом для Ирана. Это — крупный покупатель иранской нефти. В марте 2021 года они подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет, по которому Пекин обязался вложить около 400 миллиардов долларов в экономику Ирана. Однако многие из этих инвестиций не оправдались.

В прошлом месяце начальник штаба израильских вооруженных сил генерал Герци Халеви заявил, что обогащение урана в Иране стало более продвинутым, чем когда-либо, и предупредил, что Израиль готовится «к ситуации, когда конфронтация будет неизбежной».

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