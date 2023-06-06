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США ввели санкції проти китайських фірм, які допомагають іранській ракетній програмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. США наклали санкції на «закупівельну мережу» із семи осіб та шести організацій, яка допомагала іранській військовій та ракетній програмі розробки, інформує УНН.

США ввели санкції проти китайських фірм, які допомагають іранській ракетній програмі

Деталі

Мережа охоплює Китай, Іран та Гонконг і працює, щоб допомогти Тегерану в його зусиллях з купівлі чутливих технологій та критичних компонентів від імені «ключових гравців» у ракетному секторі Ірану, йдеться у заяві міністерства фінансів США.

"Сьогоднішні дії підтверджують нашу відданість реагуванню на дії, які підривають регіональну стабільність і загрожують безпеці наших ключових партнерів і союзників", - сказав заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон.

"Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати незаконні транснаціональні мережі закупівель, які таємно підтримують іранське виробництво балістичних ракет та інші військові програми", - додав він.

За даними агентства, під санкції потрапила компанія Zhejiang Qingj i Ind. Co., Ltd, яка продала центрифуги та супутнє обладнання на сотні тисяч доларів іранській компанії Parchin Chemicals Industries (PCI).

PCI, дочірня компанія Міністерства оборони Ірану та Організації оборонної промисловості матеріально-технічного забезпечення збройних сил є основним бенефіціаром мережі. Також під санкції потрапив PB Sadr, головний посередник PCI з компонентів палива для балістичних ракет.

Лі Земін, співробітник Zhejiang Qingji, внесений до чорного списку за особисте ведення переговорів та здійснення продажів центрифуг.

Міністерство фінансів США також наклало санкції на військового аташе Ірану в Пекіні Давуда Дамгані, заявивши, що він координував закупівлю китайських товарів для оборонної промисловості Ірану.

Гонконзька компанія Lingoe Process Engineering Limited призначена підставною компанією Zhejiang Qingji, яка використовується для полегшення операцій з центрифугами та надання доступу до банківської системи США Zhejiang Qingji.

Дві інші компанії - одна в Гонконгу і одна на материковому Китаї - також потрапили під санкції за роботу з постачання до Ірану кольорових металів подвійного призначення на десятки мільйонів доларів.

Додамо

Вашингтон стурбований тим, що Іран планує розробити ядерну зброю, яка може бути завантажена на балістичні ракети. Санкції було запроваджено того ж дня, коли Іран представив свою першу вітчизняну гіперзвукову балістичну ракету.

Доповнення

Китай є економічним рятувальним колом для Ірану. Це — великий покупець іранської нафти. У березні 2021 року вони підписали угоду про співпрацю терміном на 25 років, за якою Пекін зобов'язався вкласти близько 400 мільярдів доларів в економіку Ірану. Однак багато з цих інвестицій не справдилися.

Минулого місяця начальник штабу ізраїльських збройних сил генерал Герци Халеві заявив, що збагачення урану в Ірані стало більш просунутим, ніж будь-коли, і попередив, що Ізраїль готується «до ситуації, коли конфронтація буде неминучою».

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