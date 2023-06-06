Іран представив свою першу гіперзвукову балістичну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У вівторок офіційні особи Ірану представили першу гіперзвукову балістичну ракету вітчизняного виробництва, повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ, пише УНН.
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"Гіперзвукова ракета з високоточним наведенням “Fattah” має радіус дії 1400 км, і вона здатна пробити всі оборонні щити", — цитують іранські державні ЗМІ голову Гвардійських аерокосмічних сил Аміралі Хаджізаде.
Деталі
Державне телебачення заявило, що іранська ракета Fattah може вражати "сучасні протиракетні системи противника і є великим стрибком покоління в області ракет".
"Вона може обійти найсучасніші системи протиракетної боротьби Сполучених Штатів і сіоністського режиму (сионізм - політичний рух ред.-), включаючи ізраїльський "Залізний купол", — заявило державне телебачення Ірану.
Максимальна швидкість Fattah сягає до 15 тисяч км/год.
Доповнення
Як повідомляє Reuters, гіперзвукові ракети можуть летіти як мінімум в п'ять разів швидше за швидкість звуку по складній траєкторії, що ускладнює їх перехоплення. Торік Ісламська Республіка заявила, що побудувала гіперзвукову балістичну ракету, яка може маневрувати в атмосфері й поза нею.
Додамо
Зазначається, що ця розробка, ймовірно, посилить занепокоєння Заходу щодо ракетних можливостей Тегерана. Раніше Іран заявляв, що продовжить розвивати свою оборонну ракетну програму, попри опозицію США і Європи. Однак західні військові аналітики кажуть, що Іран іноді перебільшує свої ракетні можливості.
Нагадаємо
У четвер, 25 травня, Іран провів успішний випробувальний запуск балістичної ракети з потенційною дальністю польоту 2000 км.