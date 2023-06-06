Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

Цитата

"Гиперзвуковая ракета с высокоточным наведением “Fattah” имеет радиус действия 1400 км, и она способна пробить все оборонительные щиты", — цитируют иранские государственные СМИ главу Гвардейских аэрокосмических сил Амирали Хаджизаде.

Детали

Государственное телевидение заявило, что иранская ракета Fattah может поражать "современные противоракетные системы противника и является большим скачком поколения в области ракет".

"Она может обойти самые современные системы противоракетной борьбы Соединенных Штатов и сионистского режима (сионизма - политическое движение ред.-), включая израильский "Железный купол", — заявило государственное телевидение Ирана.

Максимальная скорость Fattah достигает до 15 тысяч км/ч.

Дополнение

Как сообщает Reuters, гиперзвуковые ракеты могут лететь как минимум в пять раз быстрее скорости звука по сложной траектории, что затрудняет их перехват. В прошлом году Исламская Республика заявила, что построила гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может маневрировать в атмосфере и вне ее.

Добавим

Отмечается, что эта разработка, вероятно, усилит беспокойство Запада относительно ракетных возможностей Тегерана. Ранее Иран заявил, что продолжит развивать свою оборонную ракетную программу, несмотря на оппозицию США и Европы. Однако западные военные аналитики говорят, что Иран иногда преувеличивает свои ракетные возможности.

Напомним

В четверг, 25 мая, Иран провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты с потенциальной дальностью полета 2000 км.



