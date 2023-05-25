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В Ірані заявили про успішне випробування балістичної ракети

В Ірані заявили про успішне випробування балістичної ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У четвер, 25 травня, Іран провів успішний випробувальний запуск балістичної ракети з потенційною дальністю польоту 2000 км. Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ, передає УНН.

Деталі

У четвер Іран успішно провів випробувальний запуск балістичної ракети з потенційною дальністю польоту 2000 км. Про це повідомили державні ЗМІ. Запуск відбувся через два дні після того, як командувач збройних сил Ізраїлю порушив питання можливі "дії" проти Тегерана через його ядерну програму.

Іран, який має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, стверджує, що ця зброя може досягти баз його ворогів, (Ізраїль і США).

При цьому, попри американську та європейську опозицію, Ісламська Республіка заявила, що продовжуватиме розвивати свою "оборонну" ракетну програму.

"Наше послання ворогам Ірану полягає в тому, що ми будемо захищати країну та її досягнення. Наше послання нашим друзям полягає в тому, що ми хочемо допомогти регіональній стабільності", - заявив міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштиані.

Іранське державне телебачення показало кілька секунд відеозапису, де демонструється запуск модернізованої версії іранської балістичної ракети "Хорамшахр-4" з дальністю польоту 2000 кілометрів та яка здатна нести боєголовку вагою 1500 кг.

Також державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що ракета, яка працює на рідинному паливі, отримала назву "Хейбар". Ця назва асоціюється з єврейським замком, що був захоплений мусульманськими воїнами в перші дні ісламу.

"Видатні характеристики ракети "Хейбар" вітчизняного виробництва включають швидку підготовку і час запуску, що робить її тактичною зброєю на додаток до стратегічної", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Ізраїль, не визнає Ісламську Республіку і вбачає в Ірані загрозу для свого існування. Натомість, Іран заявляє, що його балістичні ракети є важливим засобом стримування та відплати проти Сполучених Штатів, Ізраїлю та інших потенційних регіональних супротивників.

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