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В Иране заявили об успешном испытании баллистической ракеты

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. В четверг, 25 мая, Иран провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты с потенциальной дальностью полета 2000 км. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ, передает УНН.

Детали

В четверг Иран успешно провел испытательный запуск баллистической ракеты с потенциальной дальностью полета 2000 км. Об этом сообщили государственные СМИ. Запуск состоялся через два дня после того, как командующий вооруженных сил Израиля поднял вопрос о возможных "действиях" против Тегерана из-за его ядерной программы.

Иран, который имеет одну из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, утверждает, что это оружие может достичь баз его врагов, (Израиль и США).

При этом, несмотря на американскую и европейскую оппозицию, Исламская Республика заявила, что будет продолжать развивать свою "оборонительную" ракетную программу.

"Наше послание врагам Ирана заключается в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Наше послание нашим друзьям заключается в том, что мы хотим помочь региональной стабильности", - заявил министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани.

Иранское государственное телевидение показало несколько секунд видеозаписи, где демонстрируется запуск модернизированной версии иранской баллистической ракеты "Хорамшахр-4" с дальностью полета 2000 километров и способной нести боеголовку весом 1500 кг.

Также государственное информационное агентство IRNA сообщило, что ракета, работающая на жидком топливе, получила название "Хейбар". Это название ассоциируется с еврейским замком, который был захвачен мусульманскими воинами в первые дни ислама.

"Выдающиеся характеристики ракеты "Хейбар" отечественного производства включают быструю подготовку и время запуска, что делает ее тактическим оружием в дополнение к стратегическому", - говорится в сообщении.

Дополнение

Израиль не признает Исламскую Республику и видит в Иране угрозу для своего существования. При этом Иран заявляет, что его баллистические ракеты являются важным средством сдерживания и возмездия против Соединенных Штатов, Израиля и других потенциальных региональных противников.

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