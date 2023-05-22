Ізраїльські сили вбили трьох палестинців на Західному березі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У понеділок ізраїльські сили вбили трьох палестинських бойовиків під час рейду на табір біженців на окупованому Західному березі. Армія назвала це операцією проти підозрюваних у тероризмі, передає УНН.
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У заяві міністерства охорони здоров'я Палестини ідентифіковано трьох чоловіків, убитих у таборі Балата в Наблусі: Мухаммад Абу Зайтун, 32 роки, Фатхі Абу Різк, 30 років, і Абдулла Абу Хамдан, 24 роки.
За даними Агентства ООН у справах палестинських біженців, у густонаселеному Балаті проживає близько 27 000 осіб, що робить його найбільшим табором на Західному березі.
"Бригади мучеників Аль-Акси", озброєне крило партії "Фатх" президента Палестини Махмуда Аббаса, заявили у своїй заяві, що всі троє були серед "бойовиків" угруповання.
Ізраїльська армія заявила, що застрелила кількох бойовиків, коли під час контртерористичної операції спалахнула перестрілка.
"Під час операції озброєні підозрювані відкрили вогонь по військовослужбовцям, які відповіли бойовими пострілами. Влучення були виявлені", — йдеться у повідомленні.
Прессекретар президента Палестини Набіль Абу Рудейнех назвав убивства "справжньою бійнею" і заявив, що неодноразові ізраїльські рейди та напади поселенців є "великим військовим злочином і колективним покаранням".
Він додав, що "мовчання" з боку Сполучених Штатів надихнуло ізраїльтян на ескалацію атак, закликавши Вашингтон "негайно втрутитися, щоб зупинити ізраїльське божевілля, яке призведе регіон до вибуху".
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Ізраїль окупував Західний берег після Шестиденної війни 1967 року, і його сили регулярно вдираються в палестинські міста, які номінально перебувають під контролем Палестинської адміністрації Аббаса.
Останніми місяцями на палестинській території активізувалися смертоносні військові операції.
Останні рейди сталися трохи більше ніж через тиждень після припинення вогню в Газі після п'ятиденного прикордонного конфлікту між Ізраїлем та угрупуванням бойовиків "Ісламський джихад".
З початку року щонайменше 153 палестинці, 20 ізраїльтян, українець та італієць були вбиті внаслідок насильства, пов'язаного з ізраїльсько-палестинським конфліктом.