Израильские силы убили трех палестинцев на Западном берегу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В понедельник израильские силы убили трех палестинских боевиков во время рейда на лагерь беженцев на оккупированном Западном берегу. Армия назвала это операцией против подозреваемых в терроризме, передает УНН.
Детали
В заявлении министерства здравоохранения Палестины идентифицированы трое мужчин, убитых в лагере Балата в Наблусе: Мухаммад Абу Зайтун, 32 года, Фатхи Абу Ризк, 30 лет, и Абдулла Абу Хамдан, 24 года.
По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев, в густонаселенном Балате проживает около 27 000 человек, что делает его крупнейшим лагерем на Западном берегу.
"Бригады мучеников Аль-Аксы", вооруженное крыло партии "Фатх" президента Палестины Махмуда Аббаса, заявили в своем заявлении, что все трое были среди "боевиков" группировки.
Израильская армия заявила, что застрелила нескольких боевиков, когда во время контртеррористической операции вспыхнула перестрелка.
"Во время операции вооруженные подозреваемые открыли огонь по военнослужащим, которые ответили боевыми выстрелами. Попадания были обнаружены", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейнех назвал убийства "настоящей бойней" и заявил, что неоднократные израильские рейды и нападения на поселенцев являются "большим военным преступлением и коллективным наказанием".
Он добавил, что "молчание" со стороны Соединенных Штатов вдохновило израильтян на эскалацию атак, призвав Вашингтон "немедленно вмешаться, чтобы остановить израильское безумие, которое приведет регион к взрыву".
Ранее
Израиль оккупировал Западный берег после Шестидневной войны 1967 года, и его силы регулярно вторгаются в палестинские города, которые номинально находятся под контролем Палестинской администрации Аббаса.
В последние месяцы на палестинской территории активизировались смертоносные военные операции.
Последние рейды произошли чуть более чем через неделю после прекращения огня в Газе после пятидневного пограничного конфликта между Израилем и группировкой боевиков "Исламский джихад".
С начала года по меньшей мере 153 палестинца, 20 израильтян, украинка и итальянец были убиты в результате насилия, связанного с израильско-палестинским конфликтом.