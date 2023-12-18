ЕС может ввести санкции против росфинмониторинга и его главы - СМИ
Киев • УНН
Ожидается, что ЕС одобрит 12-й пакет санкций против российской финансовой разведки росфинмониторинга и ее директора юрия чиханчина, что может повлиять на статус россии в ФАТФ и ее международные финансовые отношения.
К 12-му пакету санкций Евросоюза против россии, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе, может быть включена российская финансовая разведка - росфинмониторинг, а также ее директор Юрий Чиханчин. Об этом говорится в проекте санкционного списка, с которым ознакомился расследовательский проект Радио Свобода и "Настоящего Времени" "Система", передает УНН.
Санкции, как следует из проекта, предлагается ввести из-за сотрудничества Росфинмониторинга с минобороны России, в обеспечении гособоронзаказа и внесении критиков кремля в список террористов и экстремистов. Ранее Чиханчин уже подпал под санкции США, Украины, Канады и Австралии, а Росфинмониторинг - в списках санкций Новой Зеландии, Украины и Канады
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Отмечается, что официальное направление деятельности Росфинмониторинга - противодействие отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.
Санкции против этого ведомства могут привести к тому, что финансовые разведки стран ЕС и стран, которые хотят вступить в Евросоюз, откажутся от обмена любой информацией с Россией, считает директор Трансперенси Интернешнл - Россия Илья Шуманов.
При этом большинство стран ЕС уже отказались от обмена информацией с Росфинмониторингом, однако Шуманов не исключает, что взаимодействие в ряде случаев продолжается - например, в вопросах международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
До полномасштабного вторжения России в Украину с Росфинмониторингом в той или иной степени сотрудничали практически все европейские финразведки. степени сотрудничали практически все европейские финразведки.
По мнению Шуманова, санкции Евросоюза против Росфинмониторинга могут повлиять на статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), становится более вероятным ее включение в так называемый серый список. Это, в свою очередь, может привести к дополнительным проблемам для российских граждан при открытии счетов или приобретения активов за рубежом.
Дополнение
Накануне стало известно, что Австрия сняла возражения против 12-го пакета санкций после того, как Украина приостановила включение Raiffeisen Bank International в список "международных спонсоров войны".
ЕС может ввести санкции против росфинмониторинга и его главы - СМИ
Ожидается, что ЕС одобрит 12-й пакет санкций против российской финансовой разведки росфинмониторинга и ее директора юрия чиханчина, что может повлиять на статус россии в ФАТФ и ее международные финансовые отношения.
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