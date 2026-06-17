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Причастен к массовым пыткам пленных - СБУ объявила подозрение тюремщику в Луганской области

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

СБУ объявила подозрение тюремщику в оккупированной Луганской области за пытки украинских военных. Фигурант бил пленных дубинками, сейчас он скрывается от правосудия.

Причастен к массовым пыткам пленных - СБУ объявила подозрение тюремщику в Луганской области

СБУ заочно сообщила о подозрении тюремщику, который работал на российскую федерацию в оккупированной Луганской области и причастен к массовым пыткам украинских военнопленных. Сейчас злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

По данным следствия, фигурантом является житель оккупированной части территории Луганщины, который присоединился к российским вооруженным формированиям.

В период с 2022 по 2026 годы, находясь на должности "оперуполномоченного исправительной колонии № 4 управления федеральной службы исполнения наказаний по лнр рф", фигурант совершал пытки над потерпевшими в застенках оккупационного учреждения.

В частности, он устраивал украинским пленным так называемую "приемку", когда их били резиновыми дубинками по различным частям тела и головы во время прибытия в колонию

- сообщили в Службе безопасности Украины.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

Также фигурант грубо нарушил Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12.08.1949. Она запрещает любой незаконный акт или бездействие со стороны державы, удерживающей в плену, которые создают серьезную угрозу здоровью военнопленного.

Напомним

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении сотруднику российской военной разведки артему шмулю. Он вербовал несовершеннолетних украинских детей для диверсий и терактов в Одессе.

Евгений Устименко

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