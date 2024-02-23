При участии экспертов и аграриев: Лубинец предлагает срочное обсуждение ситуации на польской границе
Киев • УНН
Лубинец инициировал срочно провести экспертное обсуждение с привлечением экспертов с двух сторон, в частности представителей агропромышленных предприятий, в присутствии двух омбудсманов: Украины и Польши
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочное экспертное обсуждение по ситуации на польско-украинской границе. Об этом омбудсман рассказал в своем telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Сегодня провел онлайн-встречу с Омбудсманом Польши Марчином Вечеком по ситуации на польско-украинской границе. Основная цель - найти решение проблемы с блокадой протестующими перевозки украинского зерна
По результатам встречи украинский омбудсмен готовит письмо к Марчину Вечеку с указанием всех нарушений прав украинцев на территории Польши и просьбой в их защите в дальнейшем.
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Зато омбудсмен Польши проведет консультации с представителями правительства и других ветвей власти на территории Польши по этому вопросу
Также Лубинец инициировал срочно провести экспертное обсуждение с привлечением экспертов с двух сторон, в частности представителей агропромышленных предприятий, в присутствии двух Омбудсманов: Украины и Польши.
Дополнение
Кроме этого, отметил, что когда возвращался из служебной командировки из Катара в эти выходные, на границе Польши и Украины пообщался с протестующими
Он подчеркнул, что Украина и Польша должны быть вместе, ведь от раздора выигрывает только один враг - страна-агрессор. По его словам, Киев готов делать шаги для разрешения этой ситуации.
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В свою очередь польский омбудсмен отметил, что он и польский народ на стороне Украины.
Также Марчин Вьочек отметил: если на территории Польши есть украинцы, чьи права нарушены, они могут в любое время обратиться в его институцию.
Напомним
Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич осудила действия польских фермеров, которые блокируют границу и извинилась перед Украиной за действия аграриев.
При участии экспертов и аграриев: Лубинец предлагает срочное обсуждение ситуации на польской границе
Лубинец инициировал срочно провести экспертное обсуждение с привлечением экспертов с двух сторон, в частности представителей агропромышленных предприятий, в присутствии двух омбудсманов: Украины и Польши.
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