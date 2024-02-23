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За участі експертів та аграріїв: Лубінець пропонує термінове обговорення щодо ситуації на польському кордоні

Київ • УНН

 • 27128 перегляди

Лубінець ініціював терміново провести експертне обговорення з залученням експертів із двох сторін, зокрема представників агропромислових підприємств, у присутності двох омбудсманів: України та Польщі

За участі експертів та аграріїв: Лубінець пропонує термінове обговорення щодо ситуації на польському кордоні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець ініціював термінове експертне обговорення щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Про це омбудсман розповів у своєму telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

Сьогодні провів онлайн-зустріч з Омбудсманом Польщі Марчіном Вьочеком щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Основна мета – знайти розв'язання проблеми із блокадою протестувальниками перевезення українського зерна 

- резюмував Лубінець. 

За результатами зустрічі український омбудсман готує лист до Марчіна Вьочека із зазначенням усіх порушень прав українців на території Польщі та проханням у їхньому захисті надалі.

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Натомість омбудсман Польщі проведе консультації з представниками уряду та інших гілок влади на території Польщі щодо цього питання

Також Лубінець ініціював терміново провести експертне обговорення з залученням експертів із двох сторін, зокрема представників агропромислових підприємств, у присутності двох Омбудсманів: України та Польщі.

Доповнення

Окрім цього, відмітив, що коли повертався зі службового відрядження з Катару цими вихідними, на кордоні Польщі та України поспілкувався з протестувальниками

- розповів Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що Україна та Польща мають бути разом, адже від розбрату виграє тільки один ворог – країна-агресор. За його словами, Київ готовий робити кроки для розв’язання цієї ситуації.

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Своєю чергою польський омбудсман зазначив, що він і польський народ на стороні України.

Також Марчін Вьочек наголосив: якщо на території Польщі є українці, чиї права порушені, вони можуть у будь-який час звернутися до його інституції. 

Нагадаємо

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів, які блокують кордон та перепросила в України за дії аграріїв.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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