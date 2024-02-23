За участі експертів та аграріїв: Лубінець пропонує термінове обговорення щодо ситуації на польському кордоні
Київ • УНН
Лубінець ініціював терміново провести експертне обговорення з залученням експертів із двох сторін, зокрема представників агропромислових підприємств, у присутності двох омбудсманів: України та Польщі
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець ініціював термінове експертне обговорення щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Про це омбудсман розповів у своєму telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Сьогодні провів онлайн-зустріч з Омбудсманом Польщі Марчіном Вьочеком щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Основна мета – знайти розв'язання проблеми із блокадою протестувальниками перевезення українського зерна
За результатами зустрічі український омбудсман готує лист до Марчіна Вьочека із зазначенням усіх порушень прав українців на території Польщі та проханням у їхньому захисті надалі.
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Натомість омбудсман Польщі проведе консультації з представниками уряду та інших гілок влади на території Польщі щодо цього питання
Також Лубінець ініціював терміново провести експертне обговорення з залученням експертів із двох сторін, зокрема представників агропромислових підприємств, у присутності двох Омбудсманів: України та Польщі.
Доповнення
Окрім цього, відмітив, що коли повертався зі службового відрядження з Катару цими вихідними, на кордоні Польщі та України поспілкувався з протестувальниками
Він наголосив, що Україна та Польща мають бути разом, адже від розбрату виграє тільки один ворог – країна-агресор. За його словами, Київ готовий робити кроки для розв’язання цієї ситуації.
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Своєю чергою польський омбудсман зазначив, що він і польський народ на стороні України.
Також Марчін Вьочек наголосив: якщо на території Польщі є українці, чиї права порушені, вони можуть у будь-який час звернутися до його інституції.
Нагадаємо
Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів, які блокують кордон та перепросила в України за дії аграріїв.