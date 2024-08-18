При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

Сегодня российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны и продвинуться в сторону Торецка. Украинские военные отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сегодня утром противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области. В частности, российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка. Наши воины умелыми и слаженными действиями отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.

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Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.

Головком доповів про напружені бої на Покровському та Торецькому напрямках