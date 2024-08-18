При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка
Киев • УНН
российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Торецка при поддержке 12 единиц бронетехники. Украинские военные отбили атаку, уничтожив 10 единиц техники и 68 оккупантов.
Сегодня российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны и продвинуться в сторону Торецка. Украинские военные отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Сегодня утром противник совершил массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное Донецкой области. В частности, российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка. Наши воины умелыми и слаженными действиями отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено
Сообщается, что в ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.
Дополнение
Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщал, что российские оккупанты вплотную подходят к окраинам Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны.
Головком доповів про напружені бої на Покровському та Торецькому напрямках16 августа 2024, 16:48 • 25970 просмотров