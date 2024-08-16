Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

Продолжаются напряженные бои на Покровском и Торецком направлениях. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Президенту Владимиру Зеленскому, передает УНН.

"Существенных изменений (на востоке - ред.) не произошло. Продолжаются напряженные бои на Покровском направлении, на Торецком направлении. Все те меры, о которых я докладывал, сейчас выполняются и держатся на контроле", - доложил Сырский.

Дополнение

На фронте по состоянию на 16:00 количество боевых столкновений за сегодня возросло до 75. Активнее всего враг сейчас действует на Покровском направлении - там провел почти треть от всех атак.

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