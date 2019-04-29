При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 26 пострадали

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106550 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110571 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113278 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114191 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142467 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115164 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140099 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144963 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130356 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130380 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 26 пострадали

При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 26 пострадали

Киев  •  УНН

 • 8390 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Десять человек погибли, еще 26 человек пострадали при падении автобуса в ущелье глубиной 60 метров в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом в воскресенье сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

Авария произошла в субботу ночью возле села Панчпулла района Чамба, примерно в 327 км к юго-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш.

"Вчера ночью автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров около Панчпуллы. Десять человек погибли, несколько пострадали", - сказал чиновник полиции района Чамба. "Пострадавшие были доставлены в больницу", - добавил он.

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Напомним, в тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибло не менее 12 человек, еще 21 человек получил ранения.

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