При падінні автобуса в ущелину на півночі Індії 10 людей загинули, 26 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Десять людей загинули, ще 26 людей постраждали при падінні автобуса в ущелину завглибшки 60 метрів в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії. Про це в неділю повідомила місцева поліція, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
Аварія сталася в суботу вночі біля села Панчпулла району Чамба, приблизно в 327 км на північний захід від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш.
"Вчора вночі автобус з пасажирами впав в ущелину глибиною 60 метрів близько Панчпулли. Десять людей загинули, кілька постраждали", - сказав чиновник поліції району Чамба. "Постраждалі були доставлені в лікарні", - додав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мексиці 11 людей загинули в результаті ДТП з автобусом
Нагадаємо, у туніському місті Сіді-Бузід, в суботу в результаті зіткнення двох грузових автомобілів, загинуло щонайменше 12 людей, ще 21 особа дістала поранення.