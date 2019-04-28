У Мексиці 11 людей загинули в результаті ДТП з автобусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Щонайменше 11 людей, в тому числі троє дітей, загинули після того, як автобус перекинувся на півночі Мексики. Про це в неділю повідомило агентство Reuters з посиланням на рятувальників, передає УНН.
Трагічна аварія сталася рано вранці в неділю, коли автобус з 40 пасажирами прямував з Мехіко в розташоване на півночі країни місто Торреон.
Відзначається, що кількість загиблих може зрости: як мінімум три людини залишаються заблоковані під уламками автобуса.
Рятувальна операція на місці події триває. За попередніми даними, водій автобуса заснув за кермом і не впорався з керуванням, після чого транспортний засіб перекинувся.
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Нагадаємо, у туніському місті Сіді-Бузід, в суботу в результаті зіткнення двох грузових автомобілів, загинуло щонайменше 12 людей, ще 21 особа дістала поранення.