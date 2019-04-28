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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112003 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114695 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115520 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115530 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144991 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130395 просмотра

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В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

Киев  •  УНН

 • 9043 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По меньшей мере 11 человек, в том числе трое детей, погибли после того, как автобус перевернулся на севере Мексики. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасателей, передает УНН.

Трагическая авария произошла рано утром в воскресенье, когда автобус с 40 пассажирами направлялся из столицы страны, города Мехико в расположенный на севере страны город Торреон.

Отмечается, что число погибших может возрасти: как минимум три человека остаются заблокированы под обломками автобуса.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем и не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.

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Напомним, в тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения.

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