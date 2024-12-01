Президенты Грузии отказалась передавать власть до легитимных выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что ее мандат будет продлен до тех пор, пока новый парламент не будет избран легитимно. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

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Она подчеркнула, что нелегитимный парламент не имеет права избирать нового президента, поэтому инаугурация не состоится.

Саломе Зурабишвили также отметила, что остается во главе политического процесса страны, руководя им в тесном сотрудничестве с общественностью и политическими партиями.

Президент заявила о своей решимости оставаться на своем посту до тех пор, пока не будет сформирован законно избранный парламент, который изберет нового президента.

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