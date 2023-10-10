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Президент встретился с председателем Сената Румынии: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Сената Николае Чуке и временным исполняющим обязанности председателя Палаты депутатов парламента Румынии Альфредом Симонисом в Бухаресте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

«Спасибо вашей стране, вашему обществу за мощную поддержку всех украинцев, за то, что приняли наших людей с первого дня полномасштабной российской агрессии. Мы увидели настоящих крепких друзей. Также спасибо парламенту Румынии за важные резолюции в нашу поддержку», – сказал Президент.

Зеленский отдельно отметил принятие сенаторами и парламентариями Румынии декларации в связи с годовщиной начала широкомасштабного вторжения россии, а также последовательную поддержку инициатив Украины в международных парламентских форматах.

Глава государства подчеркнул важность парламентского измерения для обеспечения деоккупации украинских территорий. Собеседники отметили также важность участия стран-партнеров во втором парламентском саммите Крымской платформы.

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Зеленский высоко оценил принятие Сенатом и Палатой депутатов парламента Румынии декларации о признании Голодомора 1932-1933 годов преступлением против человечности и обратился к спикерам обеих палат с просьбой о реализации следующего шага – принятия румынским парламентом решения о признании этого ужасного преступления актом геноцида украинского народа.

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В Бухаресте Президент также возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Глава государства почтил память погибших воинов минутой молчания и сделал запись в Книге почетных гостей.

Украинские Национальные Новости

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