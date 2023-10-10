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Президент зустрівся із головою Сенату Румунії: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Ніколає Чуке й тимчасовим виконувачем обов’язків голови Палати депутатів парламенту Румунії Альфредом Сімонісом у Бухаресті. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Деталі

«Дякую вашій країні, вашому суспільству за потужну підтримку всіх українців, за те, що прийняли наших людей із першого дня повномасштабної російської агресії. Ми побачили справжніх міцних друзів. Також дякую парламенту Румунії за важливі резолюції на нашу підтримку», – сказав Президент.

Зеленський окремо відзначив ухвалення сенаторами й парламентарями Румунії декларації у зв’язку з річницею початку широкомасштабного вторгнення Росії, а також послідовну підтримку ініціатив України в міжнародних парламентських форматах.

Глава держави наголосив на важливості парламентського виміру для забезпечення деокупації українських територій. Співрозмовники відзначили також важливість участі країн-партнерів у другому парламентському саміті Кримської платформи.

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Зеленський високо оцінив ухвалення Сенатом і Палатою депутатів парламенту Румунії декларації про визнання Голодомору 1932-1933 років злочином проти людяності та звернувся до спікерів обох палат із проханням про реалізацію наступного кроку – ухвалення румунським парламентом рішення про визнання цього жахливого злочину актом геноциду українського народу.

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У Бухаресті Президент також поклав квіти до могили Невідомого солдата. Глава держави вшанував пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та зробив запис у Книзі почесних гостей.

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