Україна та Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна та Румунія підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі взаємодії, зокрема безпекову співпрацю, розширення економічної та логістичної взаємодії, транспортних зв’язків та спрощення процедур перетину кордону, передає УНН.
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«Сьогодні провели з паном Президентом Румунії змістовні та плідні переговори. Відзначу домовленість щодо нашого стратегічного партнерства – України та Румунії», - повідомив Зеленський.
За його словами, країни готові побудувати саме такий рівень відносин.
«Підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії: і безпекову співпрацю, зокрема в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої Формули миру, і розширення економічної та логістичної взаємодії, транспортних зв’язків, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні», - розповів Зеленський.
Доповнення
Україна та Румунія вирішила розпочати процес підняття відносин до рівня стратегічного партнерства.
Скоро запрацює «зерновий коридор» з України через Молдову в Румунію.