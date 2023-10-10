Україна та Румунія вирішила підняти відносини до рівня стратегічного партнерства

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«Сьогодні ми вирішили разом розпочати конкретно процес підняття відносин між Румунією та Україною до рівня стратегічного партнерства. Я радий, що ми сьогодні підписали разом з Зеленським спільну заяву, яка підкреслює ці принципові рамки подальшої співпраці, - сказав Йоханніс.

Він зазначив, що Румунія, як країна сусід та партнер зобов’язана розглядати відносини з Україною у довгостроковій перспективі.

«Я запевнив сьогодні Президента Зеленського в тому, що Румунія та румунське суспільство сповнені рішучості підтримувати багатосторонньо та змістовно Україну та український народ, в тому числі допомогу військового характеру стільки часу, скільки буде потрібно для перемоги над російським агресором, звільнення всієї території», - розповів Йоханніс.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.