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Україна та Румунія вирішила підняти відносини до рівня стратегічного партнерства

Україна та Румунія вирішила підняти відносини до рівня стратегічного партнерства

Київ • УНН

 • 446222 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна та Румунія вирішила розпочати процес підняття відносин до рівня стратегічного партнерства. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні ми вирішили разом розпочати конкретно процес підняття відносин між Румунією та Україною до рівня стратегічного партнерства. Я радий, що ми сьогодні підписали разом з Зеленським спільну заяву, яка підкреслює ці принципові рамки подальшої співпраці, - сказав Йоханніс.

Він зазначив, що Румунія, як країна сусід та партнер зобов’язана розглядати відносини з Україною у довгостроковій перспективі.

«Я запевнив сьогодні Президента Зеленського в тому, що Румунія та румунське суспільство сповнені рішучості підтримувати багатосторонньо та змістовно Україну та український народ, в тому числі допомогу військового характеру стільки часу, скільки буде потрібно для перемоги над російським агресором, звільнення всієї території», - розповів Йоханніс.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

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