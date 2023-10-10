Зеленський зустрівся з президентом Румунії: розпочалися переговори

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Відбулася офіційна церемонія зустрічі з Зеленського з Йоханнісом.

На початку зустрічі пролунали гімни двох держав, після чого Зеленський привітався румунською мовою з почесною вартою.

"Я розпочав переговори з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. На порядку денному – оборонна співпраця, безпека Чорного моря та економічна співпраця з акцентом на розвиток інфраструктури та створення робочих місць в обох країнах. Українсько-румунське партнерство є фактором стабільності для Європи та за її межами", - написав Зеленський у X.

Доповнення

Сьогодні, 10 жовтня, Зеленський прибув до Бухареста. У нього було заплановано переговори з президентом Румунії. Зеленський повідомляв, що сторони говоритимуть про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення української ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з партнерами.