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Зеленський прибув до Бухареста: заплановано переговори з президентом Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у вівторок, що прибув до Румунії з офіційним візитом, пише УНН.

Цитата

"Я прибув до Бухареста, Румунія, для переговорів з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом і зміцнення наших добросусідських відносин", - зазначив Зеленський у X.

Деталі

Президент вказав, що здійснює "офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає".

"Буду радий бачити пана Президента Румунії Клауса Йоханніса - у нас великий спектр тем для переговорів. (...) Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами", - вказав Зеленський у Telegram.

З його слів, передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, "яка значно посилює наш захист". "А також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити", - вказав Президент.

"Цей візит принесе користь обом нашим народам", - підсумував Глава держави.

Нагадаємо

Зеленський та президент Румунії вже зустрічалися в Іспанії на саміті Європейської політичної спільноти.

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