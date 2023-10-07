На наступному тижні Зеленський здійснить візит до Румунії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент Зеленський відвідає наступного тижня з офіційним візитом Румунію, повідомляє румунський телеканал Digi24 з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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За інформацією, Зеленський проведе зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та іншими офіційними особами країни.
Повідомляється, що це буде перший візит українського президента до Румунії з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Можливість такого візиту раніше анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зеленський та президент Румунії вже зустрічалися в Іспанії на саміті Європейської політичної спільноти.
Раніше про свій візит до України заявляв прем'єр Румунії Марчел Чолаку. Прем'єр-міністр та деякі міністри уряду поїдуть на переговори з представниками уряду України до Києва, щоб встановити якнайбільше точок співробітництва. Йдеться про безпеку, енергетику, сільське господарство та багато інших проблем, які необхідно вирішити двом країнам.
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