Президент выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения на Западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский передал слова поддержки семьям погибших во время наводнения на Западе Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт президента.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье школьника Сергея Церуша, который вчера упал в реку и его понесло течение.
"Я сам отец и понимаю, какое это горе для семьи. Сочувствую родителям", - сказал Владимир Зеленский.
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Президент выразил соболезнования семье погибшего 62-летнего Бориса Когуча с Ивано-Франковской области, который 20 мая поскользнулся, расчищая канализацию к реке, упал в воду и исчез. Его тело нашли в Калуше, в реке Малиновка.
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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.
Напомним, из-за непогоды, которая бушует на Западной Украине, на территории Закарпатской области подтоплены 288 домохозяйств, из которых 37 - жилые дома и 109 подвальных помещений жилых домов.