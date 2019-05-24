Президент готовий прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.
“Однак уже зараз зрозуміло, що Закарпаттю доведеться звертатися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити області з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків негоди. Президент доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка”, — сказав Галас.
Нагадаємо, внаслідок значних та сильних дощів у п’ятницю, 24 травня, продовжаться підйоми рівнів води на річках, що може призвести до підтоплень і затоплень сільськогосподарських угідь, локальних селів.