Рятувальники попередили про подальші підтоплення і можливі селі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Внаслідок значних та сильних дощів у п'ятницю, 24 травня, продовжаться підйоми рівнів води на річках, що може призвести до підтоплень і затоплень сільськогосподарських угідь, локальних селів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, підвищення рівнів води над поточними рівнями очікуються:

  • на річках басейнів Прип’яті і Захiдного Бугу на 0,2-0,8 м з виходом води на заплаву та її подальшим затопленням, частковим затопленням, сільгоспугiдь. На річці Случ (г/п Сарни) можливе досягнення відмітки часткового затоплення присадибних ділянок, господарських споруд, окремих будинків у прирічкових сільських населених пунктах Сарненського р-ну Рівненської області.
  • на рiчках басейнiв Прута та Сiрету на 1,0-2,0 м, на окремих дiлянках до 2,5 м.
  • у верхiв'ях та середнiх течiях річок Закарпаття, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,5-1,5 м;
  • на ділянці Тиси Великий Бичкiв - Вилок та в нижнiх течiях її приток до 2-2,5 м, з початковим виходом води на заплаву, частковим затопленням с/г угідь;
  • на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,2-1 м, на ділянці Днiстра Галич - Залiщики на 1-1,5 м. Мiсцями початковий вихiд води на заплаву, часткове пiдтоплення с/г угiдь;
  • на притоках Дністра річки Свiж (пост Букачiвцi) та річки Ворона (пост Тисмениця) в Iвано-Франкiвській областi - на 0,1-0,6 м. Подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь, перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, госпоб'єктiв. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового місцевого стоку, утворення локальних селів. Можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, швидкоплинні підвищення рівнів води на малих водотоках, що може зумовити локальні пiдтоплення. У Карпатах iснує загроза утворення селевих потокiв.
  • на річках Закарпаття на 0,3-0,6 м; у нижній течії річки Уж 1,0-1,5 м; на Тисi (пост Вилок) 2,5-3,0 м в межах русла, на дiлянцi Тиси Дiлове-Хуст, у нижнiй течiї Боржави утримуватиметься висока водність з незначними коливаннями рiвнiв води.
  • у нижній течії Боржави зберігатиметься перевищення відміток заплави та небезпечних відміток затоплення сільгоспугідь, територій прирічкових населених пунктів та обєктів у заплаві.
  • 24 травня по Закарпатськiй областi в басейнах рiчок Уж i Латориця очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,2 м над поточними рiвнями, вихiд води на заплаву. В мiсцях проходження сильних злив очiкується формування значного схилового стоку, утворення локальних селiв;
  • 24-25 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями 23 травня на 00 год. Подальше затоплення заплав, с/г угiдь. При цьому можливе досягнення вiдмiток пiдтоплення прирiчкових населених пунктiв, госпоб'єктiв та окремих будинкiв у Сокальському районi Львiвськоi областi.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов на заході країни - з грозами, градом та шквалами.

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