Спасатели предупредили о дальнейших подтоплениях и возможных селях

Так, повышение уровня воды над текущими уровнями ожидаются:



на реках бассейнов Припяти и Западного Буга на 0,2-0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением, сельхозугодий. На реке Случь (Сарны) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктов Сарненского района Ровенской области.



на реках бассейнов Прута и Сирет на 1,0-2,0 м, на отдельных участках до 2,5 м.



в верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5-1,5 м;



на участке Тисы Большой Бычков - Вилок и в нижних течениях ее притоков до 2-2,5 м, с начальным выходом воды на пойму, частичным затоплением с/х угодий;



на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2-1 м, на участке Днестра Галич - Залещики на 1-1,5 м. Местами начальный выход воды на пойму, частичное подтопление с/х угодий;



на притоках Днестра реки Свиж (пост Букачевцы) и реки Ворона (пост Тысменица) в Ивано-Франковской области - на 0,1-0,6 м. Дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, превышение отметок затопления приречных населенных пунктов, госпобъектов. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного местного стока, образование локальных селей. Возможно формирование значительного местного и склонного стока, повышение уровней воды на малых водотоках, что может привести к локальным подтоплениям. В Карпатах существует угроза образования селевых потоков.



на реках Закарпатья на 0,3-0,6 м; в нижнем течении реки Уж 1,0-1,5 м; на Тисе (пост Вилок) 2,5-3,0 м в пределах русла, на участке Тисы Деловое-Хуст, в нижнем течении Боржавы будет удерживаться высокая водность с незначительными колебаниями уровней воды.



в нижнем течении Боржавы сохраниться превышение отметок поймы и опасных отметок затопления сельхозугодий, территорий приречных населенных пунктов и объектов в пойме.



24 мая по Закарпатской области в бассейнах рек Уж и Латорица ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,2 м над текущими уровнями, выход воды на заводь. В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного склонного стока, образование локальных селей;



24-25 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями 23 мая на 00:00. Последующее затопление заводей, с/х угодий. При этом возможно достижение отметок подтопления приречных населенных пунктов, госпобъектов и отдельных домов в Сокольском районе Львовской области.



Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий на западе страны - с грозами, градом и шквалами.