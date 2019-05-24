Українців попередили про грози та град
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов на заході країни - з грозами, градом та шквалами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 24 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.
Раніше активний атмосферний фронт приніс грози на захід України.
Через зливи захід України підтопило. На Закарпатті через підтоплення пошкоджені десятки будинків, зруйновано міст та зникла дитина. На Прикарпатті досі підтоплені 15 населених пунктів.