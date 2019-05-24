ДСНС: на Закарпатті через підтоплення пошкоджені десятки будинків, зруйновано міст та зникла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Станом на 7 год. 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст, зазначає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Станом на 7 год. 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано міст через р. Латориця в с. Котельниця Воловецького району та пошкоджено міст через місцевий потічок в с. Верхня Грабівниця Воловецького району, зруйновано 930 м берегоукріплень”, — повідомили рятувальники.
У смт. Воловець Воловецького району у р. Вича через власну необережність впав та зник хлопчик Церуш С.М. (2009 р.н.). Для пошуків залучалося 25 чол. та 3 од. тех., з них від ДСНС 10 чол. о/с та 1 од. техніки. Станом на 7 год. 24 травня тіло не знайдено, пошук буде продовжено.
Спостерігається перелив води через автодорогу державного значення Мукачево-Рогатин протяжністю близько 250 м поблизу с. Вільхівка Іршавського району та перелив води через автодорогу місцевого значення протяжністю близько 150 м між с. В. Ком’яти та с. Шаланки Виноградівського району. Організовано об’їзд.
“Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Закарпатській області”, — додали у відомстві.