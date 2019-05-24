ГСЧС: на Закарпатье из-за подтопления повреждены десятки домов, разрушен мост и пропал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на 7 ч. 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов и разрушен один мост, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“По состоянию на 7 ч. 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р. Латорица в с. Котельница Воловецкого района и поврежден мост через местный поток в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых”, — сообщили спасатели.
В пгт. Воловец Воловецкого района в р. Вича по собственной неосторожности упал и исчез мальчик Церуш С.М. (2009 г.р.). Для поисков привлекалось 25 чел. и 3 ед. тех., из них от ГСЧС 10 чел. в/с и 1 ед. техники. По состоянию на 7 ч. 24 мая тело не найдено, поиск продолжится.
Наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи с. Ольховка Иршавского района и перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с. В. Комяты и с. Шаланки Виноградовского района. Организован объезд.
“Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Закарпатской области”, — добавили в ведомстве.