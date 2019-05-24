ГСЧС: на Закарпатье из-за подтопления повреждены десятки домов, разрушен мост и пропал ребенок

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 30418 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 51097 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68234 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82516 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121367 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111159 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137440 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144586 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ГСЧС: на Закарпатье из-за подтопления повреждены десятки домов, разрушен мост и пропал ребенок

ГСЧС: на Закарпатье из-за подтопления повреждены десятки домов, разрушен мост и пропал ребенок

Киев  •  УНН

 • 16174 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на 7 ч. 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов и разрушен один мост, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“По состоянию на 7 ч. 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов, разрушен мост через р. Латорица в с. Котельница Воловецкого района и поврежден мост через местный поток в с. Верхняя Грабовница Воловецкого района, разрушено 930 м береговых”, — сообщили спасатели.

В пгт. Воловец Воловецкого района в р. Вича по собственной неосторожности упал и исчез мальчик Церуш С.М. (2009 г.р.). Для поисков привлекалось 25 чел. и 3 ед. тех., из них от ГСЧС 10 чел. в/с и 1 ед. техники. По состоянию на 7 ч. 24 мая тело не найдено, поиск продолжится.

Наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи с. Ольховка Иршавского района и перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между с. В. Комяты и с. Шаланки Виноградовского района. Организован объезд.

“Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Закарпатской области”, — добавили в ведомстве.

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