Украинцев предупредили о грозах и граде
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий на западе страны - с грозами, градом и шквалами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 24 мая в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.
Ранее активный атмосферный фронт принес грозы на запад Украины.
Из-за ливней запад Украины подтопило. На Закарпатье из-за подтопления повреждены десятки домов, разрушен мост и пропал ребенок. На Прикарпатье до сих пор подтоплены 15 населенных пунктов.