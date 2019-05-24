На Прикарпатті досі підтоплені 15 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. В Івано-Франківській області на ранок п'ятниці досі підтоплені один житловий будинок та 151 дворогосподарство у 15 населених пунктах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 24 травня залишаються підтопленими 1 житловий будинок у смт Букачівці Рогатинського району та 151 дворогосподарство в 15 населених пунктах області", - йдеться у повідомленні.
ДСНС допомагала населенню, евакуйовано 76 осіб, з них 12 дітей, та 10 автомобілів, відкачано 25 тис. 110 куб. м води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини.
Нагадаємо, на Закарпатті через підтоплення пошкоджені десятки будинків, зруйновано міст та зникла дитина.