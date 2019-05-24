На Прикарпатье до сих пор подтоплены 15 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Ивано-Франковской области на утро пятницы до сих пор подтоплены один жилой дом и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 24 мая остаются подтопленными 1 жилой дом в пгт Букачевцы Рогатинского района и 151 домохозяйство в 15 населенных пунктах области", - говорится в сообщении.
ГСЧС помогала населению, эвакуированы 76 человек, из них 12 детей, и 10 автомобилей, откачано 25 тыс. 110 куб. м воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.
Напомним, на Закарпатье из-за подтопления повреждены десятки домов, разрушен мост и пропал ребенок.