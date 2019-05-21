Активний атмосферний фронт принесе грози на захід України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Активний атмосферний фронт у вівторок, 21 травня, зумовить на заході України грози та шквали, на Закарпатті та Прикарпатті значні, а в Карпатах - сильні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 травня активний атмосферний фронт зумовить у західних областях конвективні процеси - грози, шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах сильні дощі", - оголосили синоптики штормове попередження.
Водночас в гідрометцентрі відзначили, що у мережі поширюється неправдива інформація, про переміщення на територію України циклону "Аксель". "Наголошуємо, що дана інформація є хибною. Цей циклон залишатиметься над територією Польщі", - вказали синоптики.
Так, 21 травня у західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями; грозові дощі, подекуди шквали, на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах місцями сильні дощі; температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.
На решті території мінлива хмарність; невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза, лише у східних та більшості південних областей без опадів; температура вночі 11-16°, на сході країни місцями 7-10°, вдень 21-26°.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, нинішнє літо буде теплим із зливами та градом.