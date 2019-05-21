Активный атмосферный фронт принесет грозы на запад Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Активный атмосферный фронт во вторник, 21 мая, обусловит на западе Украины грозы и шквалы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, а в Карпатах - сильные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 мая активный атмосферный фронт обусловит в западных областях конвективные процессы - грозы, шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах сильные дожди", - объявили синоптики штормовое предупреждение.
В то же время в гидрометцентре отметили, что в сети распространяется ложная информация, о перемещении на территорию Украины циклона "Аксель". "Подчеркиваем, что данная информация является ложной. Этот циклон будет оставаться над территорией Польши", - указали синоптики.
Так, 21 мая в западных и Житомирской областях облачно с прояснениями; грозовые дожди, местами шквалы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди; температура ночью 8-13°, днем 16-21°.
На остальной территории переменная облачность; небольшой кратковременный дождь, местами гроза, только в восточных и большинства южных областей без осадков; температура ночью 11-16°, на востоке страны местами 7-10°, днем 21-26°.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Напомним, нынешнее лето будет теплым с ливнями и градом.