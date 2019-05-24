Президент готов прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться в Кабинет Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды. Президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка", - сказал Галас.
Напомним, в результате значительных и сильных дождей в пятницу, 24 мая, продолжатся подъемы уровней воды на реках, что может привести к подтоплению и затоплений сельскохозяйственных угодий, локальных селей.