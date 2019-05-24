Президент готов прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий непогоды

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 24019 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45965 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63859 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78776 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120443 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110989 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137314 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144563 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130097 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130170 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президент готов прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий непогоды

Президент готов прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий непогоды

Киев  •  УНН

 • 14330 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться в Кабинет Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды. Президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка", - сказал Галас.

Напомним, в результате значительных и сильных дождей в пятницу, 24 мая, продолжатся подъемы уровней воды на реках, что может привести к подтоплению и затоплений сельскохозяйственных угодий, локальных селей.

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